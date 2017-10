Moradores da Rocinha voltam a sofrer com novo tiroteio nesta sexta-feira

Moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, voltaram a presenciar um novo tiroteio no fim da tarde desta sexta-feira (6). Houve relatos de disparos de tiros e de um helicóptero sobrevoando a comunidade.

Por volta de 4h30 da manhã desta sexta-feira, uma adolescente de 16 anos foi baleada dentro de casa. Nicole de Almeida Tavares foi levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado da adolescente é estável.

No mesmo horário em que a jovem foi ferida, policias do Batalhão de Choque da Polícia Militar entraram em confronto com criminosos na Rua 2. De acordo com a PM, houve um intenso tiroteio e duas pessoas foram baleadas.

Elas ainda foram levadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, mas não resistiram aos ferimentos. Após o confronto, os policiais fizeram buscas na região e apreenderam um fuzil e uma pistola.

O policiamento na Rocinha segue reforçado com mais de 500 homens da Polícia Militar. O esquema envolve o cerco à região em 15 pontos no entorno da comunidade, realizado por policiais do batalhão do Leblon; patrulhamento fixo em 14 pontos de contenção no interior da favela, feito por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha; além de patrulhamento dinâmico de toda comunidade, por homens dos batalhões especiais da PM.

Agentes do Batalhão de Policiamento Rodoviário patrulham a Autoestrada Lagoa-Barra e a Delegacia Itinerante da Corregedoria da PM está no Largo da Macumba. Também foram instaladas na Rocinha bases avançadas do Comando de Operações Especiais e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Com Agência Brasil