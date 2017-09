Crivella acena com possibilidade de redução de ISS para o setor de TI

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, admitiu na manhã desta segunda-feira, dia 25, a possibilidade de reduzir o Imposto Sobre Serviços (ISS) para o setor de TI. Ao discursar para empresários e profissionais da área, Crivella disse que a Prefeitura pode abrir mão de parte da arrecadação do imposto, desde que haja, como contrapartida, geração de empregos.

- Se nós queremos imaginar um futuro melhor, temos que investir em TI. Podemos reduzir o ISS no setor, desde que gere empregos. Terei o maior prazer em receber os senhores para negociar. O Brasil precisa muito da criatividade de vocês – afirmou o prefeito, na abertura do 15º Encontro Nacional de Tecnologia e Negócios do Rio de Janeiro (Rio Info), no Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova.

O evento tem foco na apresentação das inovações tecnológicas e no debate sobre o futuro do setor. No campo dos negócios, é um espaço para a troca de experiências e informações, o que favorece o estabelecimento de parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras.

- É um evento muito importante, que acontece desde 2003 e que já teve mais 17 mil participantes e gerou mais de R$ 200 milhões em negócios. Isso para o Rio de Janeiro é uma conquista extraordinária. É impressionante como até nas comunidades todos estão ligados nos celulares, em aplicativos e redes sociais – disse Crivella, que prometeu incluir o Rio Info no recém-lançado calendário “Rio de Janeiro a Janeiro”, cujo objetivo é alavancar o turismo na cidade.

A cada edição do evento são realizadas em média 65 atividades, entre painéis, seminários e workshops, comandados por mais de 120 palestrantes. Um dos espaços de maior destaque do Rio Info é o Salão da Inovação, competição que premia o projeto mais inovador.