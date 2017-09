Detran Presente realizou mais de 2 mil atendimentos em Niterói

O Caminho Niemeyer, às margens da Baía de Guanabara, foi o cenário da 17ª edição do Detran Presente. Neste sábado (23), o mutirão de serviços do órgão realizou 2.244 atendimentos para os moradores de Niterói. O programa ultrapassou a marca de 35.520 atendimentos em apenas quatro meses de ação em 14 cidades fluminenses.

Mais de 150 funcionários do Detran estiveram durante todo o dia à disposição da população de Niterói e das cidades vizinhas na grande estrutura montada no Teatro Popular Oscar Niemeyer. O serviço mais procurado foi o de vistoria anual de veículos, com 563 vistorias realizadas. O Departamento de Identificação Civil também teve grande procura e emitiu 486 novos pedidos de carteiras de identidade. O serviço de habilitação realizou 256 atendimentos para Carteira Nacional de Habilitação. Ao todo, 138 pessoas entraram com recursos em processos de multas com o auxílio da Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A Defensoria Pública, parceira do evento, também prestou 280 atendimentos.

Apoio da Prefeitura de Niterói

Vice-presidente do Detran-RJ, André Mônica destacou o grande número de atendimentos realizados.

"O Detran Presente é um mutirão de serviços, no qual saímos da nossa sede e vamos em direção à população. Estamos caminhando para 40 mil atendimentos em várias cidades do estado. Nesta edição contamos com o apoio das secretarias municipais de Transportes e do Idoso. A Fundação Caminho Niemeyer também nos auxiliou e nos permitiu usar um lugar maravilhoso e amplo para receber tanta gente", disse André Mônica.

O subsecretário de transportes, Murilo Moreira Júnior, destacou o benefício do Detran Presente para Niterói.

"As parcerias com o Detran estão ajudando e muito a cidade. O Detran Presente foi de uma importância grande para a cidade, assim como o convênio para uso de palmtops pelos nossos agentes de fiscalização", afirmou Moreira Júnior.

Edição especial para colecionadores movimentará Aterro do Flamengo

A próxima parada do Detran Presente será neste domingo (24). O Detran Presente Carros Antigos vai movimentar o Aterro do Flamengo, das 9h às 14h, com uma edição especial para colecionadores. O Detran-RJ também terá uma equipe com mais de 150 funcionários à disposição para realizar todo o processo de vistoria e garantir aos proprietários a obtenção da placa preta de colecionador.

Um dos serviços especiais para os colecionadores será a vistoria anual de veículos. A Diretoria de Registro de Veículos irá realizar a regularização do licenciamento anual dos veículos de colecionadores. Para obter a placa preta de colecionador, o veículo precisa ser fabricado há mais de 30 anos, manter as características originais de fábrica e fazer parte de um clube de patrocinadores que chancelem sua originalidade.

Além disso, os moradores dos bairros do entorno do Aterro do Flamengo também poderão aproveitar os outros serviços do Detran, como emissão da primeira e a segunda vias da carteira de identidade, renovação da Carteira Nacional de Habilitação e abertura recursos contra multas e processo de suspensão.