Tropas federais são aguardadas com tensão e comércio fechado na Rocinha

Os momentos que antecedem a chegada das tropas federais na Rocinha são marcados por tensão entre os moradores e a maior parte do comércio permanece fechada. Pessoas chegam e saem apressadamente da comunidade, com medo de possíveis confrontos.

Cerca de 950 militares das Forçsas Armadas - sendo 700 homens do Exército - são aguardados para a tarde de hoje (22) na favela. Eles vão fazer um cerco e ajudar as polícias Militar e a Civil no combate aos traficantes, que desde o último domingo disputam o controle do território do local.

Por volta das 15h, a PM prendeu um homem na parte baixa da comunidade, mas não informou o motivo da detenção. A Autoestrada Lagoa-Barra foi reaberta há cerca de 30 minutos em ambos os sentidos.

Apesar da tensão, não foram ouvidos tiros nas últimas horas.