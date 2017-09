Barra da Tijuca recebe palestra gratuita sobre leitura

A Livraria Leitura do Via Parque Shopping recebe neste sábado (23/09), às 10h30, a palestra 'Como está sua leitura?', que faz parte do projeto Fábrica de Leitores – uma iniciativa do Instituto de Otimização da Mente (IOM), em parceria com o Instituto Angelicum.

O evento busca estimular no público o interesse pela leitura a partir de técnicas simples. As inscrições são gratuitas e limitadas.

No encontro será realizado o diagnóstico da leitura atual dos participantes e apresentação da 'Cartilha do Bom Leitor', um guia com dicas práticas e simples, pela especialista em Leitura Dinâmica e Otimização do Estudo, Lissandra de Oliveira.

Prof. Lissandra de Oliveira - Especialista em Leitura Dinâmica e idealizadora do projeto

Além disso, o evento promove atrações para as crianças, através do Espaço Kids, elaborado pelo Kumon.

No local, a criançada irá se divertir com contação de histórias, personagens dos quadrinhos e atividades de passatempo.

“O que poucos sabem é que quase metade da população pode não ler por conta de fatores bem simples como preguiça, sono intenso, vergonha ou desinteresse. O evento pretende entender estes leitores e inseri-los novamente ao prazer da leitura e aprendizado”, destaca Lissandra, que é idealizadora do projeto Fábrica de Leitores, responsável pelo IOM e coautora do livro 'Como Ler 1000 Palavras por Minuto'.

Serviço: Palestra 'Como está sua leitura?' - Projeto Fábrica de Leitores

Data: 23 de setembro, sábado, às 10h30

Local: Livraria Leitura (Via Parque Shopping) - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Entrada franca

Mais informações: (21) 96460-8111 ou contato@fabricadeleitores.com.br