Inscrições para o Edital de Inovação 2017 terminam no dia 6 novembro

O Edital de Inovação para a Indústria está investindo, em 2017, R$ 53,6 milhões para projetos inovadores, que serão aportados pelo Senai, Sesi e Sebrae. Para se inscrever no último ciclo deste ano, as empresas devem inscrever suas ideias até o dia 6 de novembro. Cada projeto poderá receber de R$75 mil a R$400 mil, em seis categorias. Qualquer empresa do setor industrial e startups de base tecnológica podem inscrever propostas.

Destinado a promover a cultura de inovação e aumentar a produtividade das empresas, o Edital iniciou, nesse ano, a categoria 'Empreendedorismo Industrial – Inovação na Cadeia de Valor'. Nessa nova categoria, empresas de maior porte lançam desafios a serem solucionados por startups, micro e pequenas empresas. O objetivo é fomentar a colaboração e o surgimento de novas tecnologias que atendam às demandas do setor produtivo.

O especialista de Inovação do Sistema Firjan, Fabiano Gallindo, destaca que a dinâmica proposta pela categoria é uma prática comum. "A iniciativa não elimina a necessidade de inovar internamente. O investimento em startups é uma importante ferramenta de inovação para uma empresa, podendo gerá-la com base em distintas estratégias: experimentação de novas tecnologias e mercados", explicou.

O edital também contempla categorias voltadas para Segurança e Saúde do Trabalho e promoção da Saúde.

A Firjan oferece consultoria para empresas interessadas em submeter projetos para o Edital de Inovação para a Indústria nas áreas de atuação dos Institutos SENAI de Inovação e de Tecnologia do Rio de Janeiro.

Receita de sucesso

A Guepardo Sitemas é uma startup da área de saúde e bem estar que desenvolveu um sistema de transmissão de exames radiológicos pela internet - a baixo custo -, o que facilita o acesso a exames em locais remotos. A fim de resolver um problema sério no Brasil, a falta de médicos radiologistas (estima-se uma carência de mais de 10 mil profissionais) para analisar os exames, principalmente fora das capitais, a empresa desenvolveu uma plataforma que aproxima médicos de pacientes que precisam de laudos. A Guepardo conquistou, com a consultoria da Firjan, uma verba no Edital de Inovação de 2016 e assim conseguiu começar o negócio. Recentemente, a startup ficou em 3º lugar na categoria Saúde e Bem estar do 100 Open Startups. O projeto da empresa foi desenvolvido em parceria com o Instituto Senai de Inovação Automação e Simulação.

Outra empresa que trabalhou com a verba do Edital de Inovação para a Indústria foi a Ombrelone Solar, que tem o objetivo de disseminar o emprego da energia solar fotovoltaica no Brasil. O ombrelone desenvolvido pela startup utiliza sua área de cobertura para gerar energia limpa e pode ser usado, por exemplo, para carregar a bateria do telefone celular, do tablete ou do notebook. Assim, enquanto satisfaz a necessidade do usuário de criar sombra, seja na paria, na piscina ou no quintal, por exemplo, gera energia.