Pontapé inicial foi dado, diz Haddad após registrar candidatura da chapa petista

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, deixou nesta tarde o prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), exibindo o papel do protocolo do registro da chapa petista para as eleições presidenciais, com as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente e Fernando Haddad para vice.

Gleisi, Haddad e outras lideranças do PT e de partidos aliados caminham neste momento entre os manifestantes e a expectativa é de que seja lida uma carta do ex-presidente Lula. Haddad comentou que "o pontapé inicial foi dado" com a solicitação do registro de candidatura.