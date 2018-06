Papa Francisco envia rosário a Lula

O papa Francisco enviou um rosário ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há 67 dias. O ex-presidente recebeu o terço nesta segunda-feira (11) na sede da Polícia Federal em Curitiba. O terço foi entregue por Juan Grabois, consultor do papa Francisco para assuntos de justiça e paz, que visitou o ex-presidente na tarde desta segunda.

"O papa está preocupado com essa deterioração da democracia no país. Vim a partir de um acerto, de uma autorização, trazer essa mensagem do papa. Fico surpreso com a impossibilidade de visitar o presidente", disse Gabrois, que não pode estar com Lula por não ter sido, de acordo com as autoridades, um sacerdote religioso.

"Visitei presos em situações similares e nunca me deparei com uma negativa dessa natureza", acrescentou o consultor do papa Francisco. Além do terço, Gabrois também deixou uma carta ao ex-presidente Lula.

Lula tem recebido visitas de apoio religioso na prisão. Leonardo Boff e Frei Betto estão entre os que têm estado com o ex-presidente.

Em entrevista ao JB, no dia 15 de abril, Fei Betto afirmou que, mesmo preso, Lula teria peso na eleição de outubro. Amigo íntimo do ex-presidente desde a época das greves históricas do ABC, Frei Betto acompanhou o então líder sindical quando esteve detido em 1981 no Dops, em São Paulo. E reuniu-se com o ex-presidente, horas antes de ele se entregar à PF.

O papa Francisco enviou um rosário ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Ao JB, Frei Beto diz que, na ausência de Lula, vê em Guilherme Boulos, pré candidato do PSOL ao Planalto, uma alternativa viável. Boulos, justifica, “é uma forte estrela política em ascensão”.