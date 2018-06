Localizado corpo da sétima vítima de naufrágio no Rio

Rio, 09/06/2018 - Bombeiros localizaram neste sábado (9) a sétima vítima do naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada de sexta-feira (8). O nome da vítima não havia sido divulgada até a noite deste sábado.

Pelo menos quatro pessoas seguem desaparecidas. As buscas foram interrompidas no fim da tarde de sábado e serão retomadas às 6h de domingo (10). Dez pessoas foram resgatadas com vida, ainda na sexta-feira.

Neste sábado também foi localizada a Lucas Mar, segunda embarcação envolvida no naufrágio. A Milemar havia sido encontrada na sexta-feira.