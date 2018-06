TCU autoriza União a trocar imóveis com a iniciativa privada

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou nesta quarta-feira (6) a União a trocar imóveis com a iniciativa privada. A decisão atendeu a consulta pública do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), em setembro do ano passado.

O ministério quis saber se a União poderia realizar permuta de prédios privados por imóveis da União desocupados, com o argumento de que a iniciativa poderia reduzir custos com aluguel.

Em 2016, segundo a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), as despesas da União com aluguel ultrapassaram R$ 1,4 bilhão. Ainda de acordo com a pasta, alguns imóveis da União não atendem às necessidades dos órgão públicos, devido a localização ou por apresentar restrições de uso.

Decisão do TCU

Segundo a decisão do TCU, o processo de permuta deverá ser feito por meio de chamamento público, de forma a verificar a existência no mercado de imóveis que possam atender às necessidades do governo.

A União terá ainda que se certificar se o preço dos imóveis estão dentro da média do mercado.

Caso existam mais de um interessado no chamamento, o órgão poderá licitar ou contratar diretamente, escolhendo a proposta mais vantajosa. Se houver apenas um interessado, há a possibilidade de contratar diretamente.

Segundo o TCU, 18 mil imóveis do governo federal estão desocupados. O Tribunal também estima que são gastos R$ 3 milhões por ano com a manutenção de imóveis funcionais desocupados.