Petrobras deverá fazer novo comunicado de fato relevante

A Petrobras deverá emitir ainda nesta sexta-feira (1º) novo comunicado de fato relevante ao mercado, com o nome do presidente interino. O Conselho de Administração da estatal está reunido para fazer a escolha. A expectativa é que o interino deverá ser um integrante da própria diretoria.

Na tarde desta sexta-feira (1), a Petrobras já emitiu um comunicado sobre a saída de Pedro Parente que fez as ações da empresa despencarem na Bolsa de Valores de São Paulo. O dólar também subiu.

Normalmente, um fato relevante é comunicado no início ou no fim do pregão das bolsas de valores. O comunicado é considerado relevante quando a empresa muda algo que interessa fortemente ao conjunto dos acionistas.