Paraná Pesquisa: Na Bahia, Lula segue na liderança para eleições em 2018

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou na manhã desta quarta-feira (30) pesquisa com intenções de voto para presidente com eleitores na Bahia. De acordo com o levantamento, no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) aparece na frente, com 19,7% das intenções de voto, seguido por Marina Silva (Rede), 18,6%; Ciro Gomes (PDT), 13,8%; e Geraldo Alckmin (PSDB), 5%. Já com a presença do petista, Lula lidera com 43,4%, seguido por Bolsonaro, 16,8%; Marina Silva, 8,3%; e Ciro Gomes, 7,1%.

O levantamento ouviu 1.540 eleitores entre os dias 23 e 28 de maio e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BR-23.549/2017. Possui margem de erro de 2,5% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Cenário sem Lula

Na situação eleitoral sem o ex-presidente petista, atrás de Geraldo Alckmin, aparecem Alvaro Dias, com 4,9%; Fernando Haddad, 1,9%; Flávio Rocha, 1,6%; Manuela D'Ávila e Rodrigo Maia, 1,4%; Henrique Meirelles, 1,2%; João Amoêdo, 1,0%; Levy Fidelix, 0,7%. "Nenhum" dos candidatos registrou 23,1%. Não sabem, 6,8%.