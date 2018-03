PT-SP aprova pré-candidatura de Suplicy ao Senado

O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) foi aprovado como pré-candidato ao Senado pelo partido nesta tarde. A aprovação ocorreu após votação em encontro estadual do partido, realizado neste sábado, 24, na capital paulista.

Um possível candidato para disputar a segunda vaga do Estado no Senado pelo PT ainda deve ser definido neste sábado. Disputam a vereadora Juliana Cardoso e o ex-secretário municipal de Transportes Jilmar Tatto. No entanto, a campanha por essa segunda vaga ainda dependerá de coligações que o partido poderá fazer neste ano. Suplicy foi aprovado quase que por unanimidade.

O encontro deve definir também a pré-candidatura petista ao governo do Estado. A preferência é pelo diretor estadual do partido, Luiz Marinho.

Suplicy disse que o encaminhamento de sua candidatura não estava definido até às últimas semanas. "Foram quase 20 plenárias até a semana passada e isso não estava bem definido", afirmou. Suplicy disse que volta ao Senado atendendo a pedidos da população.

Em relação ao partido, ele afirmou que espera que Lula tenha ampla defesa frente às acusações e lamentou os protestos sofridos pela caravana do ex-presidente no Sul do País.

Fonte: Estadão Conteúdo