Empregos formais têm melhor 1º bimestre desde 2014

O mercado de trabalho registrou a criação de 143.186 empregos formais no acumulado de janeiro e fevereiro de 2018. O resultado é o melhor para o primeiro bimestre desde 2014, quando a economia brasileira ainda crescia com mais vigor e foram abertas 364.632 vagas de empregos com carteira assinada no Brasil, conforme a série histórica com ajustes.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que os serviços lideram a contratação em 2018, com 113 907 postos no acumulado do primeiro bimestre do ano. Em seguida, aparece a indústria de transformação com 67.488 empregos novos nos dois meses.

A construção civil (+12.827 empregos), agropecuária (+11.916 vagas), administração pública (+9.150 vagas) e serviços industriais de utilização pública (+1.710 vagas) também terminaram o período com abertura de novos empregos.

Por outro lado, o comércio ainda é um dos poucos setores que demitem na economia brasileira. No bimestre, foram fechados 12 827 postos de trabalho no varejo. A indústria extrativa, com demissão de 35 pessoas, também terminou o período com resultado negativo no mercado de trabalho.

