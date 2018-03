TRF-4 marca para segunda-feira julgamento do recurso de Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para a próxima segunda-feira (26), a partir das 13h30, o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão que aumentou a sua pena no caso do triplex em Guarujá (SP).

A 8ª Turma do TRF4 manteve, em 24 de janeiro, a condenação de Lula na primeira instância, e ainda aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão.

Também ficou decidido que Lula pode ser preso assim que se esgotarem todos os recursos naquele tribunal.