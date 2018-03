Temer pretende concorrer à Presidência de 2018

O presidente Michel Temer já teria avisado seus principais interlocutores de que pretende disputar as eleições de 2018, de acordo com uma reportagem neste fim de semana pelo jornal "O Estado de S.Paulo".

No entanto, o último levantamento do Instituto Ibope aponta que o governo Temer tem apenas 6% de aprovação. O peemedebista teria consciência da rejeição, mas estaria acreditando na recuperação da economia e no resultado de reformas e medidas que pretende adotar até o fim do seu mandato.

Temer também estaria pensando em adiar ao máximo o anúncio da candidatura, para evitar "politização" de suas ações no governo.

Quando assumiu o governo, em 2016, após o impeachment da petista Dilma Rousseff, Temer tinha prometido aos partidos aliados que não tentaria a reeleição, em troca do apoio político para seu governo.