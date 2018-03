Começa apuração das prévias do PSDB; Doria sai da frente em vários locais

Começou há pouco a apuração das prévias do PSDB para a escolha do candidato que disputará o governo do Estado pela sigla. Neste começo de apuração, o prefeito João Doria saiu na frente, vencendo nos diretórios de Itapecerica, Franca, Francisco Morato, Botucatu, Limeira e Região, Araras, Bauru, Rio Claro e Região e Lins e Região.

Doria saiu na frente também, em São Bernardo do Campo, com 94,5% dos votos. O prefeito de São Paulo teve 360 votos contra 7 de Floriano Pesaro, 4 de Luis Felipe D'Ávila e 8 de José Aníbal, além de um voto nulo e um em branco.

O prefeito também largou com vantagem na capital, vencendo em bairros como Bela Vista, Ipiranga, Itaim Paulista, Lauzane Paulista, Vila Sabrina e Vila Matilde. Em Nossa Senhora do Ó, Doria teve 38 de 71 votos. Na Mooca, o prefeito levou 53 dos 71 votos e na Vila Maria teve 62 dos 71 votos.

Doria vence também no Jardim São Luis com 115 votos de um total de 123 votantes; na Vila Prudente, teve 80 de 98 votos e em Santo Amaro teve 55 votos de um total de 67. O prefeito venceu ainda em Jaraguá, com 52 votos de um total de 56. Em Cidade Tiradentes, Doria teve 51 votos de 57 votantes.

Fonte: Estadão Conteúdo