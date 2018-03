As últimas palavras de Marielle Franco

Edição impressa do JORNAL DO BRASIL desta sexta-feira (16) publica artigo que a vereadora Marielle Franco (PSOL) encaminhou à redação na noite de quarta-feira, sobre a intervenção que completa um mês no Rio de Janeiro.

"Reforma Trabalhista, PEC dos Gastos, Reforma da Previdência. O impacto dessas profundas mudanças, inspiradas em um projeto político retrógrado, alinhado com interesses que servem ao capital internacional e a setores do empresariado, arremessa um contingente de cidadãos e cidadãs para uma espiral de pobreza."

