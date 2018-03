Temer diz que governo e ministros têm pensamentos jovens

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 15, durante cerimônia de lançamento do "Brasil Mais Jovem 2018", que o seu governo é feito por pensamentos jovens. "No nosso governo, na nossa figura e todos os ministros, e de todos que trabalham no governo, há uma juventude permanente nas suas mentes. Se não são jovens na idade, são jovens na sua formulação", disse.

Temer, que durante o evento fez uma espécie de malabarismo com uma bola e uma caneta - provocado por um dos participantes do evento - disse que apesar de ter deixado a bola cair, segurou a caneta "para assinar todos os atos em favor da juventude brasileira".

O presidente assinou um decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude e disse que espera que todos os estados brasileiros passem a ter conselhos de juventude. "O futuro do Brasil depende do investimento que fazemos em nossa juventude", afirmou.

Temer contou a uma plateia formada por diversos membros da juventude do MDB um pouco da sua infância, disse que caminhava de seis a sete quilômetros todos os dias para ir à escola e recitou até um de seus poemas retratando uma plantação de jasmim que tinha um perfume que "tomava conta dos meus sentidos".

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse na cerimônia que o governo Temer "é um festival de êxitos". "Imagina se o senhor tivesse o mandato de quatro anos, onde é que iríamos", disse Marun, acrescentando que na sua avaliação Temer é o "maior presidente da história" do País.

Fonte: Estadão Conteúdo