Maia confirma pré-candidatura à Presidência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou que o DEM deve lançar o seu nome ao Palácio do Planalto na convenção do partido marcada para quinta-feira, 8.

Segundo Maia, a construção da sua candidatura vem acontecendo ao longo dos meses" e só depende agora do aval formal da cúpula do partido. "Muitos colegas, parte da sociedade civil, alguns empresários estão vendo nossa gestão na Câmara, essa coragem de enfrentar temas de muitos anos atrás. Agora é esperar a convenção", afirmou em entrevista ao programa 90 Minutos, do apresentador José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.

Para ele, a população está cansada da polarização entre PT e PSDB, que desde a redemocratização se revezam na Presidência. "As pesquisas mostram uma rejeição contra esses partidos", declarou. Maia também afirmou que o próximo presidente terá que ter "coragem" para enfrentar temas com pouco apelo popular, como a reforma da Previdência.

Com tom de pré-candidato, o presidente da Câmara também abordou outros assuntos como saúde, educação e transporte público. "São milhões de jovens sem estudo, muito deles no crime. Tem que olhar para essa juventude abandonada que precisa ser recuperada pela sociedade", disse.