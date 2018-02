Confira a edição impressa que marcou a volta do JB às bancas

A volta do JORNAL DO BRASIL às bancas, neste domingo (25), comprovou a grande expectativa que existia em torno do resgate da edição impressa. Às 10 horas da manhã, o JB já tinha vendido 90% dos seus exemplares nas bancas. Por volta das 11 horas, a venda estava esgotada.

A edição especial, com quatro cadernos, trouxe depoimentos de antigos jornalistas, de personalidades e autoridades, relembrou artigos, reportagens e fotografias históricas e premiadas do JB, e apresentou a nova equipe de editores e colunistas.

Confira aqui a edição impressa que marcou a volta do JB às bancas!