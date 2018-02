São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Por causa da chuva intensa, parte da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos. As regiões norte, oeste, centro e parte da zona sul da capital paulista entraram em estado de atenção por volta das 18h desta quinta-feira (22).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tendência para os próximos dias é de declínio na temperatura por causa da chegada de uma massa de ar mais frio. Amanhã, os ventos úmidos e frios que sopram do sudeste vão deixar o céu com muita nebulosidade e possibilidade de chuviscos, principalmente à noite. A máxima não deve superar os 24 ºC.

No sábado, o dia começa ainda com muita nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens, diminuindo a sensação de frio no decorrer do dia. A máxima prevista é de 25 °C.