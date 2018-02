Rede de Ação Política idealizada por Guilherme Leal recebe 102 novas lideranças

Neste final de semana, a RAPS (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade) apresenta, em São Paulo, suas 102 novas lideranças. A organização, fundada em 2012, foi pioneira na constituição de um espaço suprapartidário de renovação política e é de onde se originaram vários dos movimentos e iniciativa atuais.

Os novos membros, admitidos após processo seletivo, são filiados a 21 partidos que vão do DEM ao PSOL. No sábado e no domingo, além de serem formalmente apresentados e integrados à rede de líderes por meio da assinatura de um termo de compromisso mútuo com a organização, os recém-chegados passam por um processo de formação que inclui campanhas eleitorais, importância da amizade cívica na ação política – um conceito cunhado pela organização e que traduz a necessidade de atuação suprapartidária –, transparência nos mandatos e sustentabilidade.

O processo seletivo, que teve 1.039 inscrições de todo o Brasil, iniciou-se em novembro do ano passado e seu resultado foi divulgado em 31 de janeiro. Cerca de 40% dos 102 aprovados são mulheres. A lista também conta o líder indígena Almir Suruí e a advogada, militante e professora transexual Giowana Cabrone Araújo. Desse grupo, 35 já possuem mandato atualmente – entre deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Do total, 83 indicam interesse em se candidatar ao pleito deste ano para diversos cargos, que incluem Senado Federal, Câmara Federal e Distrital, Assembleias Legislativas e Governos. Nesse último está o ex-líder do Movimento Vem Pra Rua, Rogério Chequer (NOVO), que deve se lançar pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo.

A abertura terá as boas-vindas de Guilherme Leal, um dos fundadores da organização e um dos criadores da Natura. Ele foi candidato à vice-presidente da República na chapa de Marina Silva (REDE), nas eleições de 2010. Marcos Vinícius de Campos, Diretor-Executivo, estará ao lado de Leal.

Como parte das boas-vindas e da formação oferecida aos novos membros, a programação conta com lideranças com e sem mandato que já fazem parte da rede. Entre eles, o senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), o deputado federal Thiago Peixoto (PSD/GO), a vereadora paulistana Janaína Lima (NOVO/SP), a vereadora Dra. Cristina (PSDB/GO), o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (PHS/MG) e o Secretário Municipal de Educação de São Paulo Alexandre Schneider. Também estarão presentes Rodrigo Agostinho, prefeito de Bauru por dois mandatos, Douglas Lucena (PSB/PB), Raquel Lyra (PSDB/PE) e Débora Almeida (PSB/PE), das prefeituras de Bananeiras, Caruaru e São Bento do Una, respectivamente.

Atualmente, a RAPS conta com 561 lideranças em todo o Brasil, sendo 118 delas em cargos eletivos ou funções nomeadas: dois senadores, 14 deputados (as) federais, 10 deputados (as) estaduais, 50 vereadores (as), dois governadores, 15 prefeitos (as), seis vice-prefeitos (as) e 19 secretários (as).