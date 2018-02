Italiana Enel inicia operação de parque solar na Bahia

A empresa italiana Enel Green Power iniciou a produção de energia solar no parque de Horizonte, situado em Tabocas do Brejo Velho, na Bahia.

Braço de energias renováveis da estatal Enel, a companhia investiu US$ 110 milhões na planta, que tem capacidade instalada de 103 MW. O dinheiro veio de recursos próprios e de um financiamento do Banco do Nordeste.

Quando estiver em pleno funcionamento, o parque de Horizonte, que tem 330 mil painéis solares, poderá gerar mais de 220 GWh por ano. Esse valor é capaz de suprir as necessidades energéticas de 108 mil famílias brasileiras.

A Enel Green Power é um das principais empresas de energias renováveis em operação no Brasil e possui diversas usinas solares e eólicas.