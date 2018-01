TRF-4: O espanto do "advogado da rainha"

Após assistir, com direito a tradução simultânea, todo o julgamento da apelação apresentada pela defesa de Lula ao TRF-4, na qual a condenação foi confirmada e a pena aumentada, o inglês Geoffrey Ronald Robertson, um dos chamados "advogados da rainha", saiu impressionado com aquilo que disse não ter sido um “julgamento justo”.

Na próxima segunda-feira (29/02) ele e Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente, atualizarão a representação que protocolaram, em julho de 2016, junto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU com as supostas violações a pactos internacionais cometidas no tramitar do processo apreciado quarta-feira em Porto Alegre (RS). Na sessão, Robertson chocou-se com pequenos detalhes, como na hora que serviram o cafezinho.

Leia e conheça os motivos do choque em: http://marceloauler.com.br/trf-4-o-espanto-do-conselheiro-da-rainha/