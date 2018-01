Advogado entra com ação para TRF-4 apreender passaporte de Lula

Um advogado entrou com um pedido nesta quinta-feira (25) para que o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) apreenda o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o proíba de deixar o país. O Tribunal, contudo, não tem previsão para analisar a petição do advogado Rafael Costa Monteiro.

Antes mesmo de o TRF-4 confirmar nesta quarta-feira (24) a sentença de primeira instância do juiz Sergio Moro e aumentar a pena de Lula para 12 anos e um mês de prisão, o petista já tinha uma viagem agendada para a Etiópia, na África, nesta sexta-feira (26).

Lula embarcará para Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar de um evento sobre combate à fome, organizado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), entidade que tem sede em Roma e é chefiada pelo brasileiro José Graziano. O convite para o evento foi feito em outubro, e ele decidiu manter o compromisso.

Lula só ficaria impedido de viajar se os desembargadores do TRF-4 decidissem impor alguma restrição, e se a Justiça considerar que há risco de fuga.

