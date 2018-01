PT fala em "farsa" e "injustiça", e confirma Lula candidato

Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou, após a confirmação por unanimidade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a legenda não vai se render "diante da injustiça". O PT reforçou ainda que Lula será o candidato para a eleição para presidente.

Na nota, o PT reforça que o dia 24 de janeiro "marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da Democracia". Ainda segundo o partido, os votos no TRF4 foram "claramente combinados dos três desembargadores", e que houve uma "farsa judicial".

"Não vamos aceitar passivamente que a democracia e a vontade da maioria sejam mais uma vez desrespeitadas. Vamos lutar em defesa da democracia em todas as instâncias, na Justiça e principalmente nas ruas", reforça a legenda, acrescentando: "Vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a Legislação eleitoral."

Nota assinada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fala em "farsa" e "injustiça"

Veja a nota assinada por Gleisi Hoffmann:

Não nos rendemos diante da injustiça. Lula é candidato

“Vamos lutar em defesa da democracia em todas as instâncias, na Justiça e principalmente nas ruas.”

O dia 24 de janeiro de 2018 marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da Democracia e do direito inalienável de votar em Lula para presidente da República.

O resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula, no TRF-4, com votos claramente combinados dos três desembargadores, configura uma farsa judicial. Confirma-se o engajamento político-partidário de setores do sistema judicial, orquestrado pela Rede Globo, com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral.

São os mesmos setores que promoveram o golpe do impeachment em 2016, e desde então veem dilapidando o patrimônio nacional, entregando nossas riquezas e abrindo mão da soberania nacional, retirando direitos dos trabalhadores e destruindo os programas sociais que beneficiam o povo.

O plano dos golpistas esbarra na força política de Lula, que brota da alma do povo. Esbarra na consciência democrática da grande maioria da sociedade, que não aceita uma condenação sem crime e sem provas, não aceita a manipulação da justiça com fins de perseguição política.

Não vamos aceitar passivamente que a democracia e a vontade da maioria sejam mais uma vez desrespeitadas.

Vamos lutar em defesa da democracia em todas as instâncias, na Justiça e principalmente nas ruas.

Vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a Legislação eleitoral.

Se pensam que história termina com a decisão de hoje, estão muito enganados, porque não nos rendemos diante da injustiça.

Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os democratas do Brasil, estamos mais unidos do que nunca, fortalecidos pelas jornadas de luta que mobilizaram multidões nos últimos meses.

Hoje é o começo da grande caminhada que, pela vontade do povo, vai levar o companheiro Lula novamente à Presidência da República.

Sao Paulo, 24 de janeiro de 2018

Gleisi Hoffmann, Presidenta Nacional do PT