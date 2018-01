Lula: movimentos anunciam atos nas principais cidades do país

Os movimentos da Frente Brasil Popular iniciaram, no Anfiteatro Pôr do Sol em Porto Alegre (RS), o Acampamento pela Democracia e em Defesa do direito de Lula ser candidato.

A largada da jornada foi dada nesta segunda-feira (22), com a marcha de 5 mil camponeses da Via campesina, da Ponte do Guaíba (BR 116) até o local do acampamento, que começa a receber as delegações. Haverá, a partir das 14h, um seminário sobre arbitrariedades do processo contra o ex-presidente Lula.

Na terça-feira (23), os acampados marcham até o auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa, para o ato das mulheres pela democracia, a partir das 10h. No período da tarde, o coordenador do MST e da Frente Brasil Popular, João Pedro Stedile, participa de seminário sobre a conjuntura brasileira, a partir das 14h.

O grande ato tem concentração a partir das 17h na Esquina Democrática, onde será o ato político, que será seguido por uma marcha pelo centro até o Anfiteatro Pôr do Sol, que será o local da Grande Vigília pela democracia, que acompanhará a 2 quilômetros do TRF-4 o julgamento do ex-presidente Lula.

Com Lula em SP, movimentos farão ato na Praça da República e caminhada até a Av. Paulista

As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo farão ato na Praça da República na quarta-feira (24), data do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação começará às 17 horas e terminará na Av. Paulista após caminhada democrática.

Mobilizações em defesa do ex-presidente são organizadas em diversos estados

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não acatou o recurso feito pelas entidades dos movimentos sindicais e sociais que solicitaram a Avenida Paulista para a realização da atividade.

Acompanhe as mobilizações nos demais estados:

NORDESTE

Ceará

24/01 – Fortaleza | 8h | Praça da Justiça Federal https://www.facebook.com/events/1988676038041270/

24/01 - Cratéus | 8h | Concentração Sede da Justiça Federal https://www.facebook.com/events/176220376315514/

24/01 - Sobral | 7h | Concentração na Praça de Cuba https://www.facebook.com/events/1769341303373782/

24/01 - Quixadá | 8h | Praça Coronel Nanan https://www.facebook.com/events/176143182990179/

24/01 - Limoeiro de Norte | 7h | Praça da Justiça Federal https://www.facebook.com/events/1287194624759306/

24/01 - Cariri | 9h | Praça Padre Cícero em Juazeiro https://www.facebook.com/events/1910700465926658/

Piauí

22/01 - Teresina | 15h | Praça da Liberdade

Rio Grande do Norte

24/01 - Natal | 7h | Concentração no Centro de Comercialização de Agricultura Familiar https://www.facebook.com/events/2077314979164552/

Alagoas

23/01 - Maceió | 7h | Praça Deodoro

https://www.facebook.com/events/2077314979164552

24/01 - Maceió | 8h |Praça Centenário

https://www.facebook.com/events/2077314979164552

Sergipe

23/01 - Gloria | 20h | Em Frente ao Fórum

23/01 - Gararu | 20h | Em frente ao Fórum

23/01 - Porto da Folha | 20h | Em Frente ao Fórum

23/01 - Poço Redondo | 20h | Em Frente ao Fórum

24/01 - Lagarto | 8h | Sindicato dos Trabalhadores

24/01 - Própria | 6h | Em Frente ao Fórum

24/01 - Estância | 6h | Em frente da Justiça Federal

24/01 - Aracaju | 15h | Praça General Valadão

Pernambuco

23/01 - Recife | 15h | Concentração Praça Tiradentes

24/01 - Recife | 08h | Concentração Praça Tiradentes

Bahia

23/01 - Salvador | 15h | Tribunal Popular Campo Pólvora

24/01 - Salvador | 7h | Campo Pólvora

CENTRO OESTE

Mato Grosso

24/01 - Cuiabá | 6h | Em frente à sede da justiça federal https://www.facebook.com/events/341408923011013/

Goiás

19/01 - Uruaçu | 9h | https://www.facebook.com/events/131506777652036/

24/01 - Goiania | 8h | TRF de Goiania

https://www.facebook.com/events/162726144355629/

Distrito Federal

23/01 - Brasília | 19h | Em frente ao STF

24/01 - Brasília | 10h | Caminhada Concentração na CUT

SUDESTE

São Paulo

24/01 - São Paulo | 17h | Concentração na Praça da República

https://www.facebook.com/events/1530912777000423/

Minas Gerais

23/01 - Uberlândia | 8h | Porta da Justiça Federal

23/01 - Belo Horizonte | 17h | Praça Afonso Arinos

24/01 - Belo Horizonte | 8h | Assembleia Legislativa

Rio de Janeiro

24/01 - Rio de Janeiro | 10h | Av. Rio Branco

Espírito Santo

24/01 - Vitória | 8h | Praça Costa Pereira - Centro

SUL

Rio Grande do Sul

22/01 - Porto Alegre | 06h | Concentração na Ponte do Guaíba

22/01 - Porto Alegre | 13h | Sede do DCE UFRGS

22/01 - Porto Alegre | 18h | Auditório da FETRAFI https://www.facebook.com/events/1599531830133444/?ti=cl

23/01 - Porto Alegre | 9h30 | Auditório Dante Baroni

23/01 - Porto Alegre | 16h | Esquina Democrática https://www.facebook.com/events/1693521414040270/

24/01 - Porto Alegre | 08h | https://www.facebook.com/events/1693521414040270

Paraná

23/01 - Curitiba | 19h | Praça Santos Andrade

24/01 - Curitiba | 07h30 | Praça Santos Andrade

NORTE

Tocantins

23/01 - Palmas | 18h | Em frente à Justiça Federal

24/01 - Palmas | 8h | Em frente à Justiça Federal

Pará

23/01 - Belém | 17h | Domingos Marreiros, 598

24/01 - Belém | 08h | Domingos Marreiros, 598