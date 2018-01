Semana será quente em São Paulo

Uma massa de ar quente e úmido continua influenciando as condições de tempo sobre o estado de São Paulo nesta semana.

No Litoral e Grande São Paulo, a nebulosidade vai se dissipando no decorrer da manhã, o sol aparece e esquenta rapidamente. O tempo fica bem abafado e a partir do meio da tarde há previsão de pancadas de chuva, que podem ser fortes e vir com raios. A chuva se estende até à noite, mas vai alternando com períodos de melhoria.

Já no Vale do Paraíba, o tempo fica mais instável devido ao deslocamento de um cavado em médios níveis da atmosfera, por isso há previsão de chuva já pela manhã sobre a região. As pancadas de vão e voltam ao longo do dia e à tarde há risco de temporais.

Pelo interior, o sol brilha forte desde cedo e a temperatura entra em rápida elevação. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e entre a tarde e a noite ocorrem pancadas isoladas de chuva, que podem ser fortes, mas não duram muito tempo.