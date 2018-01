Justiça impede ato pró-Lula na Avenida Paulista

A Justiça proibiu uma manifestação marcada para acontecer na Avenida Paulista, na próxima quarta-feira (24), logo depois de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, julgar o recurso da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva.

Os militantes iriam se encontrar em frente ao Masp, local comum de concentração de manifestações na capital paulista. Após o ato, um discurso do ex-presidente seria realizado.

As organizações da Frente Brasil Popular e da Frente Povo sem Medo, porém, não foram autorizadas a realizar o protesto. A ideia agora é convocar uma concentração para a Praça da República e marchar até a Paulista.

Ex-presidente fará discurso após julgamento

Em nota, os organizadores mantêm a ideia de realização do ato e criticam o fato de terem sido barrados. Os militantes tentaram negociar com a Polícia Militar para que o ato fosse permitido, porém não houve acordo.

"Quem julga que impedirá a manifestação de milhares de trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, jovens, negros e negras em defesa da democracia está muito enganado. As ruas de São Paulo serão testemunhas de mais um episódio de luta do povo brasileiro em defesa da justiça e do Estado Democrático de Direito", afirmaram os movimentos em nota.

