Sinal de TV digital chega a Campinas e Vale do Paraíba

O sinal analógico da TV aberta de Campinas e 84 municípios da região será desligado nesta quarta-feira (17) às 23h59. Além dessas localidades, 19 cidades do Vale do Paraíba também deixarão de receber o sinal analógico. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o desligamento, cerca de 10 milhões de pessoas, 7,7 milhões na região de Campinas e 2,3 milhões no Vale do Paraíba, passarão a contar com a transmissão de TV aberta estritamente digital.

Para as famílias atendidas pelos programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Minha Casa, Minha Vida, foram disponibilizados 533.906 kits gratuitos, composto por antena, conversor de sinal e controle remoto, para a recepção do sinal aberto da TV digital na região de Campinas

Segundo a agência, a distribuição dos kits atingiu 85% dos beneficiários na região de Campinas. No Vale do Paraíba, foram 148.915 unidades, atingindo 76% dos beneficiários. A distribuição deve continuar por mais 30 dias.

No dia 31 de janeiro ocorre o próximo desligamento do sinal analógico nas regiões metropolitanas de Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Em seguida, o desligamento do sinal analógico vai acontecer no dia 28 de março nos municípios paulistas de Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. "Em outros 396 municípios do interior paulista terão unicamente sinal de TV Digital em 28 de novembro de 2018", informou a Anatel.