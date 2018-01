Em Washington, Rodrigo Maia afirma que Bolsa Família escraviza as pessoas

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (17) em Washington, nos Estados Unidos, onde cumpre agenda oficial, que um programa social que escraviza as pessoas não é bom.

"Criar um programa para escravizar as pessoas não é um bom programa social. O programa bom é onde você inclui a pessoa e dá condições para que ela volte à sociedade e possa, com suas próprias pernas, conseguir um emprego. A cidadania é um emprego, a cidadania não é depender do Estado brasileiro", afirmou o presidente da Câmara.

Durante um debate no Brazil Institute do Wilson Center, Maia continuou a criticar programas sociais implementados durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, como o Minha Casa Minha Vida, que, segundo ele, foi "um projeto social malfeito". Segundo o parlamentar do DEM, o MCMV deveria ser acompanhado de outras políticas de geração de renda.

Possível candidato do DEM à Presidência da República nas eleições de outubro de 2018, Rodrigo Maia disse, ainda, que o Minha Casa Minha Vida não mostrou aos beneficiados que, com a nova realidade, eles teriam que pagar conta de luz e de água.

