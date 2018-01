Gilmar Mendes é hostilizado em Lisboa. "A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi hostilizado em Portugal por duas brasileiras, que gravaram um vídeo enquanto abordavam o magistrado.

O ministro aparece passeando em frente à Livraria Sá da Costa, no bairro de Chiado, quando as mulheres o abordam: "O senhor é de uma injustiça imensurável. Deve estar querendo se disfarçar aqui, andando como um comum dos mortais, coisa que não é", diz uma das mulheres. A outra prossegue: "O senhor não tem vergonha do que faz pelo País?" Em outro momento do vídeo, a brasileira diz que "viu o senhor de longe". "A gente pede pra Deus levar o senhor para o inferno."

Mendes não responde os comentários feitos pelas brasileiras, e segue caminhando com um sorriso no rosto.

Veja vídeo publicado no Youtube

Gilmar Mendes vem enfrentando forte oposição, inclusive dentro do próprio STF, por causa de seu posicionamento com relação a acusados, principalmente no âmbito da Lava Jato. No fim de 2017, o ministro concedeu habeas corpus a vários presos, entre eles a ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo, o empresário do ramo de ônibus Jacob Barata e o ex-governador Anthony Garotinho.