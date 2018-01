Querem ringue em Porto Alegre? Lembrem da Diele

Às vésperas do julgamento do recurso que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vale relembrar o episódio que deu quinze minutos de fama à juíza do Paraná Diele Denardin Zydek. Em maio de 2017 ela também quis impedir manifestações pró Lula em Curitiba, tal e qual o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr pretende fazer agora. Acabou vendo seu interdito proibitório descumprido. Afinal, apesar de já terem rasgado a Constituição em muitos dos direitos que ela garante, o de ir e vir continua valendo. Por isso, melhor do que tentar impedir o que não se consegue, deve ser negociar para que Porto Alegre, que sempre foi hospitaleira nos meses de janeiro com os Fóruns Sociais, não vire um ringue.

