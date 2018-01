Ministro Blairo Maggi compra fazenda por R$ 2,2 bilhões

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, consolidou seu título de rei da Soja, ao arrematar por R$ 2,2 bilhões a mítica Fazenda Itamarati, em MT, que pertenceu ao antigo rei da Soja, o empresário Olacyr de Moraes, que foi dono da Construtora Constran e do Banco Itamarati. Segundo informações do site O Livre, a fazenda tem 105 mil hectares, dos quais, 55 mil são dedicados à agricultura. Em especial à soja.

A Fazenda Itamarati, que fica próxima ao município de Campo Novo de Parecis, foi implantada quando a Constran construiu o trecho do metrô sob a Avenida Paulista, no governo Quércia. Foi uma das mais caras obras metroviárias do mundo, com o quilômetro custando US$ 1 bilhão. Depois do governo Collor, os negócios de Olacyr começaram a declinar. Blairo Maggi já tinha adquirido algumas propriedades e parte do império foi dividido com antigos sócios da Constran. O mais famoso é o agropecuarista José Carlos Bumlai, que se tornou amigo do recém-eleito presidente Lula, quando deixou a vice-presidência da Constran e investiu no agronegócio.

Da área total da fazenda, que pertencia aos herdeiros de Olacyr de Moraes, 55 mil hectares são destinados à agricultura, enquanto o restante é dividido entre pecuária e reserva ambiental. Na propriedade há, ainda, 11 pistas para pousos e decolagens, hangar, dezenas de silos e uma vila que abriga centenas de funcionários da unidade. A Amaggi, empresa do ministro, não quis revelar os valores da transação.