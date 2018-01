Luciano Huck diz que vai "botar a mão na massa" nas eleições

Em participação no programa de Faustão, neste domingo (7), o apresentador Luciano Huck voltou a lançar pistas de que pode entrar na disputa pela presidência do Brasil, nas eleições de agosto.

"Não sei o que vai acontecer na minha vida no futuro, que a Deus pertence. Eu amo o que eu faço agora, mas vou deixar rolar. Neste momento eu ainda acho que o meu papel na TV é mais importante que estar lá [na Presidência]. Mas eu vou continuar tentando ajudar o Brasil a melhorar sim", disse Huck.

Apresentador voltou a falar de política na televisão

Nas redes sociais, o apresentador virou alvo de críticas, por já haver se posicionado pela não candidatura e, agora, lançar dúvidas sobre uma eventual entrada na disputa.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou, também, a emissora, para quem Huck é "o candidato oficial da Rede Globo".

"Campanha aberta do Luciano Huck no Faustão. Impressionante! É o candidato oficial da Rede Globo. Campanha ostensiva. Sem preocupação de esconder que é campanha. Se alguém ainda tinha dúvidas, não há mais. Luciano Huck foi lançado candidato. Perguntado se é candidato, não negou, muito pelo contrário", comentou o senador, no Twitter.

