Confirmação de matrícula na rede estadual termina na segunda-feira

Estudantes que se inscreveram na 1ª fase de matrículas da rede estadual de ensino devem ir às escolas em que foram alocados, até a próxima segunda-feira, dia 8, e confirmar as matrículas. Cerca de 227 mil inscrições para o ano letivo de 2018 foram feitas pela internet. A consulta dos nomes dos alunos alocados está disponível no site Matrícula Fácil e no portal da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), no endereço www.rj.gov.br/web/seeduc.

Para confirmar a matrícula, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento) original e CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), na forma prevista no § 3º, do art.18; e Comprovante de Residência.

– Nos dias 16 e 17 de janeiro, o site Matrícula Fácil estará disponível exclusivamente para os alunos que participaram da 1ª fase e não foram alocados nas escolas que indicaram. Para os candidatos que perderam o prazo de inscrição ou aqueles que foram alocados, só que não confirmaram a matrícula, o período de inscrição pela internet será de 18 a 19 de janeiro – informa o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.