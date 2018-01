Após declarar não ser candidato, Luciano Huck pede para aparecer em pesquisas eleitorais

De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, o apresentador Luciano Huck, realizou uma reunião com o diretor do Ibope, Carlos Augusto Montenegro e pediu para continuar sendo incluído nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais deste ano. Em novembro, Huck já tinha convocado coletiva negando que se candidataria.

Procurado pelo jornal, o diretor do Ibope não confirmou se a reunião aconteceu ou não, mas defendeu a manutenção do nome de Huck nas pesquisas realizadas pelo instituto usando o ex-presidente Lula como exemplo.

Segundo a Folha, Luciano foi para a reunião munido de estatísticas que mostravam a dificuldade para nomes de centro se firmarem como candidatos viáveis à Presidência. O apresentador é um dos líderes do movimento Agora! que prega a renovação política.

Apresentador tem nome circulando como possível presidenciável

"Por enquanto tudo é especulação. Não se sabe se o Lula poderá ser candidato –é muito provável que ele não seja–, mas o nome dele está em todas as listas […] Até 6 de abril as pessoas precisam deixar cargos e escolher partidos. Teremos um quadro melhor nessa data. Até lá estaremos fazendo pesquisas e teremos simulações, algumas com o Luciano Huck", disse.

No fim do ano passado, o apresentador participou de um evento organizado pela revista Veja para negar os rumores de que seria candidato à presidência. Na ocasião, ele disse que "nunca seria político". Huck, porém, afirmou ainda que percebeu que sua voz "está mais alta" e que gostaria de usar a influência que tem "para potencializar de um jeito bacana pra todo mundo. Como a gente pode contribuir para ter um país mais legal".

Sputnik