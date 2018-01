Doria cancela evento de inauguração de viaduto que leva o nome de Marisa Letícia

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), mandou cancelar o evento de inauguração do viaduto que leva o nome da mulher de Luiz Inácio Lula da Silva. A homenagem à Marisa Letícia, que morreu em fevereiro do ano passado, foi assinada pelo prefeito interino Milton Leite (DEM).

De acordo com o "painel", na edição desta segunda-feira (1º) da Folha de S. Paulo, o evento estava marcado para a próxima quarta-feira (3). O tucano também determinou que a via na zona sul da cidade seja aberta aos veículos já nesta terça (2).

Já há na Câmara projeto do vereador Fernando Holiday (DEM) para tirar o nome de Marisa Letícia do viaduto.

A proposta já havia sido aprovada no dia 11 de dezembro pela Câmara de Vereadores e foi sancionada na sexta-feira (29). O projeto foi divulgado neste sábado (30) no diário oficial da cidade.

Ex-primeira-dama morreu no dia 3 de fevereiro

O projeto foi apresentado em fevereiro pelos vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT), logo após o falecimento de Marisa. Em um primeiro momento a proposta fora rejeitada, porém, com alterações de local, a proposta foi aprovada.

O viaduto Dona Marisa Letícia ligará a estrada do M'Boi Mirim à avenida Luiz Gushiken, que foi dirigente do PT, além de ministro do Governo Lula.