Marisa Letícia será homenageada pela prefeitura de São Paulo

Divulgado no Diário Oficial deste sábado (30), foi sancionado pelo prefeito em exercício da cidade São Paulo, Milton Leite (DEM), um projeto que homenageará Marisa Letícia, esposa de Lula.

Segundo o projeto, um viaduto em construção na região da zona sul da cidade levará o nome da ex-primeira-dama.

A proposta já havia sido aprovada no dia 11 de dezembro pela Câmara de Vereadores e foi sancionada na sexta-feira (29). O projeto foi divulgado neste sábado (30) no diário oficial da cidade.

Ex-primeira-dama morreu no dia 3 de fevereiro

O projeto foi apresentado em fevereiro pelos vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT), logo após o falecimento de Marisa. Em um primeiro momento a proposta fora rejeitada, porém, com alterações de local, a proposta foi aprovada.

O viaduto Dona Marisa Letícia ligará a estrada do M'Boi Mirim à avenida Luiz Gushiken, que foi dirigente do PT, além de ministro do Governo Lula.

>> Sputnik