Governo brasileiro prorroga presença da Força Nacional em quatro estados

Na sexta-feira (29), o governo anunciou que irá prorrogar a estadias dos soldados da Força Nacional de Segurança em quatro estados da federação.

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram a presença dos homens da Força Nacional em seus territórios prorrogada por 180 dias.

A medida foi divulgada através de uma portaria do governo federal.

No mesmo dia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou em coletiva de imprensa confirmando o envio de 2.000 homens do Exército ao Rio Grande do Norte e a extensão até o final de 2018 da ação através da ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro

No Rio, tropas da Força Nacional permanecem desde 15 de maio deste ano

No Rio de Janeiro, estado em que tropas da Força Nacional permanecem desde 15 de maio deste ano, segundo o portal do governo, o foco é no combate ao tráfico de drogas e armas, além do enfrentamento contra o crime organizado transnacional.

Já no Rio Grande do Norte a medida tem por fim auxiliar as forças de segurança pública devido a uma greve de policiais militares e bombeiros que já dura 12 dias. O estado tem enfrentado ondas de violência, e decretou, neste sábado(30) a entrega da segurança pública às forças do Exército.

