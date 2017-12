Acidentes nas estradas paulistas chegam a 717 no feriado de Natal

O número de acidentes registrados nas estradas do estado de São Paulo durante o feriado de Natal, desde as 0h de sexta-feira (22) até as 23h59min de segunda (25) chegou a 717, de acordo com balanço divulgado hoje (26) pela Polícia Rodoviária Estadual. Os acidentes com vítimas foram 292, dos quais 75 com vítimas graves e, 360 leves e 20 mortos. Os acidentes sem vítimas totalizaram 425.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar, não há base de comparação com o ano de 2016, porque no ano passado o feriado caiu em um domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitada, pois a causa está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres. De acordo com o balanço, das 20 mortes, três foram casos de atropelamento e oito foram causadas por ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.

O balanço mostra ainda que dos 20.976 veículos fiscalizados, 1.657 foram autuados por ultrapassagens pela contramão de direção. Foram feitas 16.755 autuações e captadas 20.498 imagens de radar com flagrantes de excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária flagrou ainda 524 dirigindo alcoolizados ou sob efeitos de drogas.

Segundo o balanço, 1.336 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos, 163 veículos foram removidos aos pátios; e 1.018 CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foram recolhidas. A polícia também apreendeu 477 kg de drogas ilícitas, além de prender 49 pessoas em flagrante e recapturar dez procurados pela Justiça.