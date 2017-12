Segovia vai substituir delegado que investigava porto de Santos

O delegado-chefe da Polícia Federal de Santos, Júlio César Baida Filho, deverá ser substituído nos próximos dias. A mudança acontece no momento em que está em curso a investigação sobre contratos referentes ao porto da cidade. De acordo com a Folha de S. Paulo, nos últimos dias houve telefonemas entre diretores para tratar da substituição de Baida. Ele teria recebido uma ligação do diretor-executivo da Superintendência da PF de São Paulo, Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, número dois na hierarquia paulista, informando que ele seria substituído do posto. Baida Filho está de férias nos EUA.

A troca seria uma decisão do diretor-geral da PF, Fernando Segovia

De acordo com a reportagem, a troca seria uma decisão do diretor-geral, Fernando Segovia. Na quarta-feira (20) Baida Filho foi convidado para chefiar a força-tarefa para o combate ao tráfico de drogas e armas no Rio. Diante da saída irreversível da chefia de Santos, ele aceitou.

Ainda segundo a reportagem, a substituição acontece após uma reunião com cerca de dez investigadores na sede da Polícia Federal, na cidade. No encontro havia, além de delegados, auditores da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de fiscalização de contas. Irregularidades em contratos no porto de Santos foram o assunto do encontro.

O presidente Michel Temer é investigado pelo suposto favorecimento da operadora de terminais Rodrimar, por meio da edição do Decreto dos Portos. Em troca, haveria o pagamento de propina. O negócio teria sido intermediado pelo ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).