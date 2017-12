Aprovação de Lula cresce, aponta pesquisa Ipsos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o recorde de aprovação na série histórica das pesquisas Barômetro Político Estadão-Ipsos, enquanto outros possíveis candidatos, como Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSC), perderam pontos. Lula teve seu sexto mês seguido de melhora na avaliação em dezembro, chegando a 45% de aprovação. A parcela da população que o desaprova, no entanto, ainda é maior, 54%.

O levantamento do Ipsos não estima chances eleitorais dos presidenciáveis, apenas as taxas de aprovação e desaprovação de uma lista de personalidades, a maioria do mundo político.

Em junho, o ex-presidente era aprovado "um pouco" ou "totalmente" por 28% dos brasileiros. Nos meses seguintes, a taxa passou para 29%, 32%, 40%, 41%, 43% e, agora, 45%. Já a desaprovação caiu 14 pontos porcentuais desde junho.