O presidente Michel Temer recebeu alta nesta sexta-feira (15) do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado depois de ter passado por uma pequena cirurgia urológica. O presidente passou por avaliação médica pela manhã, mas o boletim médico ainda não foi divulgado.

Temer saiu do hospital por volta de 11h e retorna para Brasília ainda hoje. Em sua agenda consta que ele não tem compromissos oficiais para esta sexta-feira, mas há a previsão de ele dê posse mais tarde ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Temer permanecerá com uma sonda por aproximadamente três semanas e, por “ponderação” médica, não deverá viajar à Ásia no início do ano.

Temer recebe alta de hospital em São Paulo

“A orientação foi porque ele vai ficar três semanas com a sonda, provavelmente. Uma viagem longa e com sonda, então, para ser criterioso, e conversando com o presidente, a opção foi adiar um pouquinho a viagem”, disse o médico Roberto Kalil Filho, que coordena os cuidados ao presidente no Hospital Sírio-Libanês. “Foi uma ponderação médica. Ele poderia viajar, mas é uma coerência, uma ponderação”, acrescentou.

Cirurgia

Temer foi submetido em outubro a uma ressecção da próstata, cirurgia urológica para desobstrução do canal uretal. O presidente foi internado no Sírio-Libanês com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata. O problema havia sido descoberto no dia da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, quando o presidente foi internado no Hospital do Exército após sentir-se mal e foi constatada a obstrução urológica.

Ainda em Brasília, o presidente foi submetido a uma sondagem vesical, que consiste na introdução de um cateter através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina.

Agência Brasil