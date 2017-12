Mais três estados integrarão sistema de alerta de desastres naturais por SMS

A partir da próxima segunda-feira (15), os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul farão parte do sistema de alerta de desastres naturais por SMS, da Defesa Civil Nacional. Quem se cadastrar, pelo próprio telefone, será avisado sobre chuvas fortes, inundações, cheias e deslizamentos de terra, para que possa se proteger ou permanecer em áreas seguras.

O serviço é gratuito e será oferecido por meio de uma parceria entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgãos de Defesa Civil e operadoras de telefonia móvel. A intenção da Anatel é expandir o sistema de alerta para todo o país até meados de 2018.

Para se cadastrar, basta responder com o CEP da residência a uma mensagem automática que será enviada a todos os celulares desses três estados na semana que vem. Quem não quiser receber os alertas deve responder "sair". Já o cidadão que quiser se antecipar ao cadastramento pode enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199.

As informações sobre previsão do tempo serão disparadas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, integrante do sistema coordenado pela Anatel. Desde 2015, a agência reguladora desenvolveu o modelo com as operadoras de celulares, cumprindo uma determinação legal. O custo da iniciativa não foi divulgado.

O próximo passo é conseguir enviar mensagens aos televisores ligados em canais por assinatura, por meio de convênio com as empresas de telecomunicações. O gerente de Controle de Obrigações e Qualidades da Anatel, Gustavo Santana Borges explica que, para enviar alertas para os canais abertos, é preciso que o Ministério das Comunicações participe do projeto.

“O usuário estará assistindo sua programação, regularmente, em sua casa e, se houver um desastre iminente, disparará um alerta que irá sobrepor a programação da TV por assinatura, em serviço complementar ao de SMS, juntando esforços para preservar vidas”, disse.

O sistema de alertas via SMS começou a ser implantado em fevereiro de 2017, em Santa Catarina, Paraná e depois São Paulo, integrado em novembro. No ano que vem, em janeiro, os alertas estão previstos para chegar aos celulares de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A cada etapa será feita campanha de divulgações nos meios de comunicação locais.

Cerca de 20 países em todo mundo contam com sistemas semelhantes para avisar moradores sobre desastres naturais, como Canadá, Chile, Bélgica, Filipinas e Japão.