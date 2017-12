“Decisão dos EUA é um perigo para a internet democrática”, diz Molon

A queda da neutralidade da rede na internet nos EUA já repercute no Congresso brasileiro. A mudança, que acaba com a determinação de que os provedores não podem entregar conteúdo em velocidades diferentes, é proibida no Brasil pelo Marco Civil da Internet. Relator da lei no país, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) demonstrou preocupação com a mudança. "A decisão tomada pelos Estados Unidos é um perigo para a internet como a conhecemos: livre, aberta e democrática”.

Molon prevê que a mudança terá efeitos no Brasil. Para ele, haverá “mais pressão das empresas telefônicas para acabar com a neutralidade de rede, que hoje em dia é protegida pelo Marco Civil da Internet”.

Relator do Marco Civil da Internet, Molon comentou sobre mudança nos EUA

“Prevejo uma dura batalha na Câmara para impedir mudanças que piorem a lei, como certamente tentarão. Vamos, mais uma vez, lutar ao lado da sociedade, pelos interesses dos brasileiros, contra a ganância das empresas que só pensam em seus lucros. Não aceitaremos que tornem a internet uma TV por assinatura, mais cara e pior", declarou o deputado.

