Alckmin é eleito presidente do PSDB

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi eleito neste sábado (9) durante convenção nacional em Brasília, o presidente do PSDB pelos próximos dois anos. A chapa encabeçada por Alckmin recebeu 470 votos a favor, 3 contra, e houve uma abstenção. O primeiro vice-presidente do partido será o governador de Goiás, Marconi Perillo; o segundo vice, o deputado Ricardo Tripoli (SP), líder da bancada do partido na Câmara.

O governador chega à presidência do partido como uma tentativa de unificar o PSDB. Durante as negociações realizadas antes da convenção, o senador Tasso Jereissati (CE) e o governador Goiás, Marconi Perillo, desistiram de suas candidaturas à presidência da legenda. Ao assumir o comando do PSDB, Alckmin dá um passo na construção de sua possível candidatura à Presidência da República em 2018, quando deve enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Alckmin assegurou que PSDB chegará unido e revigorado à campanha eleitoral de 2018

"Fiquem certos de uma coisa, nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão de nossa história. As urnas os condenarão pelos milhões de empregos perdidos, pelas empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos", disse o tucano. "O Brasil vive uma ressaca, descobriu que a ilha da fantasia petista nunca foi a terra prometida. A ilusão petista acabou em pesadelo, na maior crise econômica e ética da história do nosso país. Agora é hora de olhar pra frente", declarou, que preside o maior partido da base aliada do governo de Michel Temer (PMDB).

Alckmin encerrou seu discurso na convenção reafirmando apoio do PSDB às reformas do governo Temer, como a da Previdência. “O PSDB reitera sua disposição no âmbito do Congresso, na aprovação de reformas necessárias ao nosso país”, ressaltou. Ele também destacou que o PSDB chegará à campanha eleitoral de 2018 unido e revigorado. “Aguardem o que vai acontecer conosco ano que vem. Iniciado o processo eleitoral, o Brasil vai presenciar nosso melhor desempenho”, afirmou.

Até recentemente autodeclarado pré-candidato do PSDB à disputa pela Presidência da República em 2018, o prefeito de São Paulo, João Doria, manifestou apoio "incondicional" à eventual candidatura de Alckmin. "Quero reafirmar o meu apoio incondicional a Geraldo Alckmin não só como presidente do partido, mas também juntos termos a liderança de Geraldo Alckmin para caminhar para a Presidência do Brasil", afirmou.

Com Agência ANSA