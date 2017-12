Lula diz que nenhum presidente eleito teria a desfaçatez de Temer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (8), em entrevista à Rádio Tupi, que nenhum presidente eleito teria "coragem" de executar a agenda pautada pelo governo Temer. "Nenhum presidente da República que fosse eleito teria a desfaçatez de fazer o que o Temer está fazendo. Eles queriam que a Dilma fizesse e ela se recusou. Por isso tiraram ela", avaliou.

Lula citou a reforma trabalhista como exemplo e criticou a medida que permite o trabalho intermitente. "O que fizeram com a reforma foi um crime. Criaram um tal de trabalho intermitente em que o trabalhador nunca vai saber quanto vai ganhar no fim do mês. Rasgaram tudo que foi feito em 1943", analisou. Para o ex-presidente, trabalhadores não sentirão os efeitos da reforma "nem hoje, nem amanhã", mas "ao longo do tempo".

Ex-presidente esteve no campus de Nova Iguaçu, da UFRRJ, na manhã desta sexta (8)

Sobre a Previdência, Lula criticou o modelo proposto pelo atual governo, que em breve deve ser analisado pelo Congresso. "Você não pode jogar a culpa da crise econômica no aposentado. A previdência foi superavitária de 2004 a 2014 porque geramos emprego, aumentamos o mínimo, formalizamos as domésticas. Tem que gerar empregos pra gerar contribuição", ressaltou.

Lula pelo Rio de Janeiro

O ex-presidente encerra nesta sexta-feira a caravana Lula pelo Rio de Janeiro, com um ato na UERJ, às 19h. Durante a viagem, Lula defendeu ajuda federal ao Rio para recuperação da situação financeira do estado.

Sobre a segurança pública, o ex-presidente ressaltou que o meio mais efetivo de se combater o aumento da criminalidade é promovendo a geração de empregos.