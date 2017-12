Chuva sobre o Espírito Santo ainda pode ser forte esta semana

A maioria das áreas do Espírito Santo amanheceu este domingo com muita nebulosidade, mas sem chuva , após 48 horas de chuva persistente. O volume de chuva acumulado entre os dias 1 e 2 de dezembro superou os 100 mm em vários locais do estado causando muitos prejuízos. Enchente, desabamento de terra e queda de barreiras, árvores e postes caídos, desabamento de casas deixaram famílias desalojadas. Os efeitos do excesso de chuva foram sentidos em regiões de todo o estado.

As imagens de satélite da madrugada e começo da manhã deste domingo, 3 de dezembro, mostraram que as nuvens carregadas já tinham se afastado da maior parte do Espírito Santo e se acumulavam no norte capixaba.

Mas infelizmente isto não significa que a chuva vai parar. A maioria das regiões capixabas passa a manhã e o começo da tarde do domingo com muitas nuvens, mas apenas com chuva leve, chuviscos e algumas áreas ficam até sem chuva por algumas horas. Mas a trégua da chuva será pequena. A previsão é de que as áreas de instabilidade se intensifiquem no decorrer da tarde e a chuva volte a aumentar . A partir do meio da tarde e durante a noite deste domingo pode chover com moderada intensidade aumentando o risco de novos deslizamentos de terra e enchentes.

Vitória: chuva de dezembro em 3 dias

Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia Vitória acumulou 135,1 mm de chuva entre 10 horas do dia 1 e 10 horas do dia 2 de dezembro, o que corresponde a quase 80% da média normal de chuva para este mês, que é de aproximadamente 176 mm. Este acúmulo de chuva foi medido no modo manual, convencional. Mas a medição feita por uma estação meteorológica automática registrava 172 mm acumulados do dia 1 até 9 horas deste domingo. Isto significa que em três dias choveu o que normalmente chove durante todo o mês de dezembro!

Confira outros volumes de chuva elevados no Espírito Santo acumulados entre 1 dezembro e 9 horas do dia 3 de dezembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (valores aproximados)

Semana instável

A chuva sobre o Espírito Santo não acabou ! As áreas de instabilidade que estão por quase toda a Região Sudeste do Brasil persistem por toda esta semana e vão se intensificar justamente sobre o Espírito Santo durante a terça-feira, dia 5. A chuva continua nesta segunda-feira e volta a ficar bastante volumosa e forte a partir da terça-feira . A previsão é de chuva frequente por toda a semana.

O mapa mostra a projeção do volume de chuva que poderá ser acumulado de 3 a 7 de dezembro de 2017. A maioria das áreas do Espírito Santo pode receber de 100 a 200 mm de chuva. Se a previsão se confirmar, a chuva de dezembro vai superar a média em apenas 7 dias em grande parte do estado .